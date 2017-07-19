Lenovo показала в Беларуси ультрабук ThinkPad X1 Carbon

Компания Lenovo представляет в Беларуси прочный и мощный ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon.
Благодаря армированным углеродным волокнам и шасси X1 Carbon не уступает в прочности предыдущей модели, но имеет меньшие размеры. Это делает его самым легким и самым тонким в мире. Устройство имеет впечатляющую «начинку»: процессор 7-го поколения Intel Core до i7 с оперативной памятью до 16 ГБ. Большой объем памяти и хранилище данных до 1 ТБ обеспечат высокую производительность работы.
Lenovo ThinkPad X1 Carbon оборудован премиальным 14-дюймовым дисплеем стандарта WQHD (2560×1440) с яркостью 300 нит. Эти параметры обеспечивают четкость и яркость изображения, сохранение естественных цветов, а также просмотр широкоформатного контента. Матрица IPS с антибликовым покрытием гарантирует угол обзора 180 градусов.
В Lenovo ThinkPad X1 Carbon установлена операционная система Microsoft Windows 10 Pro Signature Edition без пробных версий программ и лишних приложений.
Одна из главных задач бизнес-ультрабука − защита данных. С функцией Windows Hello устройство доступно только авторизированному пользователю. Он может включить систему с помощью сенсорного устройства для считывания отпечатков пальцев или новой инфракрасной камеры с поддержкой технологии распознавания лица.
Технология Intel Software Guard Extensions (SGX) защищает данные пользователей в FIDO, а сканер отпечатков пальцев Synaptics Natural IDTM обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря TLS 1.2 шифрованию. Защита на уровне самого устройства позволяет авторизовать услугу PayPal с помощью отпечатка пальца вместо пароля.
Двухдиапазонный адаптер Intel Dual-Band Wireless-AC 8265 обеспечит чрезвычайную скорость беспроводной связи и сохранит заряд батареи. При отсутствии Wi-Fi вы получаете доступ к облачным данным и приложениям с помощью интегрированного модема Sierra Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A.
Подсоединив кабель к порту USB-C устройства с Intel Thunderbolt 3, можно передавать данные и видео в 4 раза быстрее, чем через порты другого типа. В это время происходит подзарядка ультрабука. Время работы ThinkPad X1 Carbon от батареи − 15,5 часов.
Ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon доступен на белорусском рынке по цене от 1699$ до 2500$ в эквиваленте в зависимости от конфигурации.
Технические характеристики Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon:
Производительность
Процессор и оперативная память:
Intel Core i7-7600U vPro (16 ГБ/8 ГБ RAM)
Intel Core i7-7500U (16 ГБ/8 ГБ RAM)
Intel Core i5-7300U vPro (16 ГБ/8 ГБ RAM)
Intel Core I5-7200U (8 ГБ RAM)
Операционная система: Windows 10 Pro (64 bit)
Графика: интегрированная Intel HD Graphics 620
Оперативная память: до 16 ГБ 1866MHz LPDDR3
Жесткий диск
128 ГБ SSD SATA
180 ГБ SSD Intel SATA OPAL2
256 ГБ SSD PCIe TLC OPAL2
512 ГБ SSD PCIe TLC OPAL2
1 ТБ SSD PCIe TLC OPAL2
Аудио
Dolby Audio Premium
Батарея
Время работы от батареи - до 15,5 часов
Подключение
Intel Dual-Band Wireless-AC 8265
2 x 2 AC + Bluetooth 4.2
Sierra Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A EM7455
WiGig (опция): Intel Tri-Band Wireless-AC 18265 (WiGig + WiFi 2 x 2 AC + Bluetooth 4.2)
NFC (опция)
Порты
2 x USB 3.0, 2 x Thunderbolt 3, HDMI, Ethernet, аудио порт
Безопасность
Сканер отпечатков пальцев
Модуль ТРМ 2.0
Дизайн
Дисплей: 14” WQHD IPS (2560 x 1440) 300 нит или 14” FHD IPS (1920 x 1080) 300 нит
Габариты: (Ш x Г x В) (мм): 323,5х217,1х15,95
Вес: от 1,13 кг
Цвет: черный
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