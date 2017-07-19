Lenovo показала в Беларуси ультрабук ThinkPad X1 Carbon

Компания Lenovo представляет в Беларуси прочный и мощный ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon.

Благодаря армированным углеродным волокнам и шасси X1 Carbon не уступает в прочности предыдущей модели, но имеет меньшие размеры. Это делает его самым легким и самым тонким в мире. Устройство имеет впечатляющую «начинку»: процессор 7-го поколения Intel Core до i7 с оперативной памятью до 16 ГБ. Большой объем памяти и хранилище данных до 1 ТБ обеспечат высокую производительность работы.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon оборудован премиальным 14-дюймовым дисплеем стандарта WQHD (2560×1440) с яркостью 300 нит. Эти параметры обеспечивают четкость и яркость изображения, сохранение естественных цветов, а также просмотр широкоформатного контента. Матрица IPS с антибликовым покрытием гарантирует угол обзора 180 градусов.

В Lenovo ThinkPad X1 Carbon установлена операционная система Microsoft Windows 10 Pro Signature Edition без пробных версий программ и лишних приложений.

Одна из главных задач бизнес-ультрабука − защита данных. С функцией Windows Hello устройство доступно только авторизированному пользователю. Он может включить систему с помощью сенсорного устройства для считывания отпечатков пальцев или новой инфракрасной камеры с поддержкой технологии распознавания лица.

Технология Intel Software Guard Extensions (SGX) защищает данные пользователей в FIDO, а сканер отпечатков пальцев Synaptics Natural IDTM обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря TLS 1.2 шифрованию. Защита на уровне самого устройства позволяет авторизовать услугу PayPal с помощью отпечатка пальца вместо пароля.

Двухдиапазонный адаптер Intel Dual-Band Wireless-AC 8265 обеспечит чрезвычайную скорость беспроводной связи и сохранит заряд батареи. При отсутствии Wi-Fi вы получаете доступ к облачным данным и приложениям с помощью интегрированного модема Sierra Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A.

Подсоединив кабель к порту USB-C устройства с Intel Thunderbolt 3, можно передавать данные и видео в 4 раза быстрее, чем через порты другого типа. В это время происходит подзарядка ультрабука. Время работы ThinkPad X1 Carbon от батареи − 15,5 часов.

Ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon доступен на белорусском рынке по цене от 1699$ до 2500$ в эквиваленте в зависимости от конфигурации.

Технические характеристики Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon:

Производительность

Процессор и оперативная память:

Intel Core i7-7600U vPro (16 ГБ/8 ГБ RAM)

Intel Core i7-7500U (16 ГБ/8 ГБ RAM)

Intel Core i5-7300U vPro (16 ГБ/8 ГБ RAM)

Intel Core I5-7200U (8 ГБ RAM)

Операционная система: Windows 10 Pro (64 bit)

Графика: интегрированная Intel HD Graphics 620

Оперативная память: до 16 ГБ 1866MHz LPDDR3

Жесткий диск

128 ГБ SSD SATA

180 ГБ SSD Intel SATA OPAL2

256 ГБ SSD PCIe TLC OPAL2

512 ГБ SSD PCIe TLC OPAL2

1 ТБ SSD PCIe TLC OPAL2

Аудио

Dolby Audio Premium

Батарея

Время работы от батареи - до 15,5 часов

Подключение

Intel Dual-Band Wireless-AC 8265

2 x 2 AC + Bluetooth 4.2

Sierra Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A EM7455

WiGig (опция): Intel Tri-Band Wireless-AC 18265 (WiGig + WiFi 2 x 2 AC + Bluetooth 4.2)

NFC (опция)

Порты

2 x USB 3.0, 2 x Thunderbolt 3, HDMI, Ethernet, аудио порт

Безопасность

Сканер отпечатков пальцев

Модуль ТРМ 2.0

Дизайн

Дисплей: 14” WQHD IPS (2560 x 1440) 300 нит или 14” FHD IPS (1920 x 1080) 300 нит

Габариты: (Ш x Г x В) (мм): 323,5х217,1х15,95

Вес: от 1,13 кг

Цвет: черный