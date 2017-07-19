В Беларуси разработали мобильный кардиограф

Белорусские ученые нашли способ сэкономить городской бюджет. Они придумали как делать кардиограмму через обычный смартфон. Для этого достаточно лишь скачать специальное приложение.

Выявить аритмию непросто даже доктору. Сбой в работе главного органа происходит внезапно. Зачастую даже у здоровых людей. Последствия бывают порой самые печальные. Проблемы сердечные взволновали белорусских «айтишников». Они создали мобильное устройство, которое многие уже назвали революционным.

По словам инженера Ильи Хрущева, устройство снимает микронапряжение при работе сердца. От 0,2 до 1 милливольта.

Деревянный корпус, три встроенных электрода и никаких проводов. Устройство достаточно взять в руки и узнать, как работает ваше сердце. По сути это мини-аппарат ЭКГ. Только за кардиограммой к врачу идти не надо.

Данные о работе сердца программа выводит на экран телефона, либо планшета и сохраняет. В таком «облаке» можно хранить сотни замеров ЭКГ, а значит можно проверить работу сердца в динамике. Белорусские врачи оценили разработку. По их мнению, прибор помогает более точно ставить диагнозы пациентам.