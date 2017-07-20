Сооснователь Apple оправдал высокую цену iPhone

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Сооснователь корпорации Apple Стив Возняк (Steve Wozniak), заявил, что высокая цена iPhone оправдана высоким качеством смартфона и надежностью.

«Продукты Apple надежные, но и цена на них крайне высокая. Многие люди готовы платить за это, особенно если они любят Apple», — сказал Возняк во время выступления на технологической конференции в китайском Гуандуне.

По его словам, китайские производители постоянно находят разумные решения, позволяющие снизить цену, но при этом сохранить функциональность смартфона: «Они с умом разработаны, красиво выглядят, а по цене доступны среднестатистическому человеку».

В апреле этого года Возняк рассказал, что в 2075 году люди будут жить в пустынях, так как это идеальное место для города будущего, созданного с нуля. По его мнению, важную роль в жизни людей будет играть искусственный интеллект.

Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mental

mental

Ещё один футуролог... 

Аватар пользователя mike

mike

mental пишет:

Ещё один футуролог... 

Скажите ему это в лицо. laugh

Аватар пользователя mental

mental

Вы остроумный 

Аватар пользователя Dmitry

Dmitry

Сооснователь корпорации Apple Стив Возняк (Steve Wozniak), заявил, что высокая цена iPhone оправдана 

ну, разумеется, это вам не "Пчелы против меда!" smiley...

-1

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