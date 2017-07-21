ЕРИП станет частью инфосети Беларуси по технологии блокчейн

Единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП) в числе первых станет частью инфосети Беларуси по технологии блокчейн, сообщает БЕЛТА. Первое заседание Совета нодов (владельцев удостоверяющих узлов) информационной сети банковской системы Беларуси состоялось 18 июля. По его итогам принято положение о совете владельцев удостоверяющих узлов информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн.

По словам заместителя председателя правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство" Натальи Штевниной, ЕРИП станет одним из первых нодов, создаваемой по технологии блокчейн информационной сети банковской системы Беларуси.

"Мы уже закончили все технические работы, необходимые для получения данного статуса. Для пользователей и участников системы это означает полную безопасность в обмене информацией, так как блокчейн исключает одностороннее изменение любых данных внутри информационной сети", - отметила она. ЕРИП является частью не только финансового сектора, но и всей информационно-платежной инфраструктуры Беларуси, предоставляя возможность для плательщиков совершать платежи через мобильные и интернет-банкинги, а также в кассах 23 банков, "Белпочты", через платежные терминалы и инфокиоски.