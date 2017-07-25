В Telegram появились исчезающие фотографии и видеоролики

Состоялся релиз новой версии популярного мессенджера Telegram. Одним из наиболее заметных нововведений в редакции Telegram 4.2 стали исчезающие фотографии и видеоролики. Теперь при отправке изображения или видео можно установить таймер самоуничтожения. Отсчёт начнётся с того момента, как получатель откроет сообщение. После истечения заданного времени фотография или видеоролик удалится навсегда, также как в секретных чатах.

Если же получатель захочет сделать скриншот самоуничтожающегося послания, отправитель немедленно получит об этом уведомление. Кроме того, разработчики Telegram улучшили возможности редактора изображений: теперь этот инструмент стал ещё удобнее.

Появилась возможность добавить несколько слов о себе в настройках профиля. Наконец, повысилось удобство работы со стикерами за счёт того, что область прокрутки при необходимости можно увеличить.

Напомним, что Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер, вышедший в 2013 году. Проект создан Павлом Дуровым, основателем социальной сети «ВКонтакте». Аккаунты пользователей в Telegram привязываются к телефонным номерам. Сервис построен на технологии шифрования переписки MTProto.