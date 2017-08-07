В России появится первая в мире «кошерная» криптовалюта Bitcoen

Компания Bitcoen объявила о предстоящем выходе первой в мире «кошерной» криптовалюты Bitcoen, разработанной специально для еврейской общины. По словам основателя проекта предпринимателя Вячеслава Семенчука, оборот новой криптовалюты будет контролироваться исключительно представителями еврейской общины. Главное отличие Bitcoen от других криптовалют заключается в том, что она будет использоваться для расчётных операций между иудеями со всего мира. Вместе с тем купить её смогут все, кто пожелает.
Первоначальные инвестиции в проект составили $500 тыс., уже проведены тестовые операции и через месяц состоится выход Bitcoen на рынок, когда будет проведено ICO. Благодаря первичному размещению Bitcoen предполагается привлечь $15–20 млн. Кроме того, на эту неделю намечено предварительное ICO с закрытой подпиской, которое, как ожидается, позволит привлечь $1 млн на развитие проекта.
В дальнейшем Bitcoen будет продаваться на криптовалютных биржах. «Сейчас мы ведём переговоры примерно с сотней площадок из существующих 3 тыс.», — говорит Семенчук. Начальная стоимость одного Bitcoen составит $1. Всего предполагается выпустить 100 млн монет Bitcoen. В дальнейшем, через 2 года капитализация Bitcoen может быть увеличена до $1,5 млрд. Контролировать оборот новой криптовалюты будет «Совет шести», состоящий из шести человек. Каждый член совета получит одну часть цифрового приватного ключа. «Только сложив шесть ключей вместе в специальной комнате и проголосовав, совет может принять совместные решения — например, по вопросам изменения объёмов выпуска криптомонет», — указано в пресс-релизе компании.
Подключиться к новой платёжной системе смогут лишь те предприниматели, кто торгует кошерными товарами и предоставляет услуги, не противоречащие законам иудаизма. «Все платежи будут происходить анонимно и без валютного контроля из любой точки мира через компьютер или смартфон с помощью специального кошелька», — уточняет Семенчук.
Исполнительный директор онлайн-брокера Exante, основатель хедж-фонда Bitcoin Fund Анатолий Князев высказал сомнения в перспективах «кошерного биткоина». «Главные принципы, которые сделали биткоин успешными, — это возможность зарабатывать, открытость, публичность, децентрализованность и саморегулируемость. Всем этим перечисленным условиям новый цифровой актив не соответствует», — говорит Князев. По его словам, цифровые активы, создававшиеся в рамках закрытой кастовой финансовой системы, не имели дальнейшего развития.
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