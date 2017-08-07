В России появится первая в мире «кошерная» криптовалюта Bitcoen

Компания Bitcoen объявила о предстоящем выходе первой в мире «кошерной» криптовалюты Bitcoen, разработанной специально для еврейской общины. По словам основателя проекта​ предпринимателя Вячеслава Семенчука, оборот новой криптовалюты будет контролироваться исключительно представителями еврейской общины. Главное отличие Bitcoen от других криптовалют заключается в том, что она будет использоваться для расчётных операций между иудеями со всего мира. Вместе с тем купить её смогут все, кто пожелает.

Первоначальные инвестиции в проект составили $500 тыс., уже проведены тестовые операции и через месяц состоится выход Bitcoen на рынок, когда будет проведено ICO. Благодаря первичному размещению Bitcoen предполагается привлечь $15–20 млн. Кроме того, на эту неделю намечено предварительное ICO с закрытой подпиской, которое, как ожидается, позволит привлечь $1 млн на развитие проекта.

В дальнейшем Bitcoen будет продаваться на криптовалютных биржах. «Сейчас мы ведём переговоры примерно с сотней площадок из существующих 3 тыс.», — говорит Семенчук. Начальная стоимость одного Bitcoen составит $1. Всего предполагается выпустить 100 млн монет Bitcoen. В дальнейшем, через 2 года капитализация Bitcoen может быть увеличена до $1,5 млрд. Контролировать оборот новой криптовалюты будет «Совет шести», состоящий из шести человек. Каждый член совета получит одну часть цифрового приватного ключа. «Только сложив шесть ключей вместе в специальной комнате и проголосовав, совет может принять совместные решения — например, по вопросам изменения объёмов выпуска криптомонет», — указано в пресс-релизе компании.

Подключиться к новой платёжной системе смогут лишь те предприниматели, кто торгует кошерными товарами и предоставляет услуги, не противоречащие законам иудаизма. «Все платежи будут происходить анонимно и без валютного контроля из любой точки мира через компьютер или смартфон с помощью специального кошелька», — уточняет Семенчук.

Исполнительный директор онлайн-брокера Exante, основатель хедж-фонда Bitcoin Fund Анатолий Князев высказал сомнения в перспективах «кошерного биткоина». «Главные принципы, которые сделали биткоин успешными, — это возможность зарабатывать, открытость, публичность, децентрализованность и саморегулируемость. Всем этим перечисленным условиям новый цифровой актив не соответствует», — говорит Князев. По его словам, цифровые активы, создававшиеся в рамках закрытой кастовой финансовой системы, не имели дальнейшего развития.