В Firefox для Windows появилась поддержка виртуальной реальности

Mozilla начала обновлять Firefox до версии 55, и одно из главных нововведений — поддержка WebVR в версии браузера для Windows. Технология позволяет просматривать через программу различные проекты для устройств виртуальной реальности.

WebVR — это стандарт, благодаря которому вы можете перейти в поддерживаемом браузере по ссылке и сразу же оказаться в виртуальной реальности. В новой версии Firefox для этого достаточно щёлкнуть по иконке VR и надеть очки.

Пока Firefox поддерживает только HTC Vive и Oculus Rift, но позже программа сможет работать и с мобильными очками. Это одна из приоритетных задач Mozilla, рассказала компания сайту TechCrunch.

Стандарт WebVR также полноценно доступен обладателям шлемов Daydream и Cardboard в мобильном и настольном Chrome. Apple добавит поддержку виртуальной реальности в macOS с выходом осеннего обновления High Sierra. Экспериментальная поддержка VR также присутствует в Microsoft Edge.

Mozilla запустила специальный сайт, чтобы показать людям, как пользоваться новой возможностью, находить интересные проекты и создавать VR-контент самостоятельно с помощью платформы A-Frame.

Обновление Firefox 55 включает и ряд других улучшений. Среди них — панель производительности, на которой можно указать количество активных процессов. Mozilla провела тест, в рамках которого перезапустила браузер с 1691 открытой вкладкой. Программа загрузилась всего за 15 секунд, хотя несколько сборок назад на это уходило почти восемь минут.

Помимо этого, 64-битная версия Firefox для Windows стала стабильнее и обзавелась широкими возможностями поиска прямо через адресную строку.