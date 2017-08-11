В Viber появилась возможность менять номер телефона без потери аккаунта

Пресс-служба компании Viber сообщила, что теперь появилась возможность сменить номер телефона, связанный с аккаунтом, и не потерять при этом свои данные.

Смену номера можно осуществить только на основном устройстве: смартфоне или планшете с SIM-картой. Для этого достаточно установить в устройство новую SIM-карту — приложение автоматически идентифицирует ее и предложит пользователю изменить номер телефона, а также, при необходимости, сохранить историю переписки в облачном хранилище.

После этого для смены номера потребуется лишь ввести новый номер и подтвердить его, получив код в SMS.