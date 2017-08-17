Lenovo представила в Беларуси планшеты Tab 4

Компания Lenovo сообщила о появлении на белорусском рынке универсальных планшетов Lenovo Tab 4 для всей семьи. Новые планшеты Lenovo Tab 4 объединили в себе лучшие характеристики серии Tab.

Модели Lenovo Tab 4 8 и Lenovo Tab 4 10 предлагают отличные мультимедийные возможности: они оснащены двумя динамиками и поддерживают технологию Dolby Atmos. В семейство Tab 4 также вошли две модели премиум-класса для фанатов мультимедийных развлечений − Lenovo Tab 4 8 Plus и Lenovo Tab 4 10 Plus. Их отличают корпуса из двойного стекла, дисплеи формата Full HD, мощные процессоры и аккумуляторы, обеспечивающие до 12 часов работы без подзарядки.

Безопасность и защита для детей

Для детей часто именно планшет становится первым окном в мир технологий, и каждый родитель хочет сделать это знакомство безопасным. Kid’s Pack разработан специально для планшетов, основными пользователями которых являются дети. В пакет входит защитный бампер, который смягчит удар при падении устройства, фильтр синего цвета, защищающий глаза, а также два ярких 3М стикера, стойких к появлению царапин. Настройки специальной учетной записи Lenovo Kid’s Account оградят вашего ребенка от нежелательного контента, а веб-серфинг осуществляется при помощи браузера, который блокирует доступ к сайтам, занесенным в «черный список». Специальные настройки также позволят родителям установить время автоматического отключения планшета через заданный промежуток времени.

Продуктивность и эффективность для взрослых

Хотите комфортно работать на планшете с продуктивностью компьютера? Productivity Pack эффективно дополнит любое устройство из серии Tab 4, превратив его в настоящую рабочую станцию. В пакет входит Bluetooth-клавиатура и специальный пользовательский интерфейс с панелью задач для быстрого переключения между приложениями, поддержкой многооконного режима, а также самых распространенных «горячих» клавиш. Кроме того, с пакетом Productivity Pack будет оптимизирована работа устройств ввода: компьютерной мыши и клавиатуры.

«В современной семье планшет используется для обучения, общения, работы и развлечений. Линейка Lenovo Tab 4 дает возможность выбрать оптимальное устройство для каждого члена семьи или одно универсальное устройство для всех. Эффективные и удобные планшеты станут настоящими домашними любимцами всей семьи», − комментирует Сергей Галуза, менеджер по работе с партнерами Lenovo в Беларуси.

В Беларуси планшеты уже поступили в продажу по рекомендованным ценам:

- Lenovo Tab 4 8 – от 449 BYN;

- Lenovo Tab 4 10 – 539 BYN;

- Lenovo Tab 4 8 Plus – 699 BYN;

- Lenovo Tab 4 10 Plus – 839 BYN.

Планшет Lenovo Tab 4 8

Дисплей: 8 дюймов, IPS, 1280х800 точек.

Процессор: Qualcomm Snapdragon MSM8917, 4-ядерный, 1.4ГГц.

Объем памяти: 16 ПЗУ, 2 Гб ОЗУ.

Камера: тыловая 5 Мпикс.

Батарея: 4850 мАч.

Операционная система: Android 7.

Вес: 310 г.

Планшет Lenovo Tab 4 10

Дисплей: 10,1 дюйма, IPS, 1280х800 точек.

Процессор: Qualcomm Snapdragon MSM8917, 4-ядерный, 1.4ГГц.

Объем памяти: 16 ПЗУ, 2 Гб ОЗУ.

Камера: тыловая 5 Мпикс.

Батарея: 7000 мАч.

Операционная система: Android 7.

Вес: 505 г.

Планшет Lenovo Tab 4 8 Plus

Дисплей: 8 дюймов, IPS, 1920х1200 точек, Gorilla Glass 4.

Процессор: Qualcomm Snapdragon MSM8953, 8-ядерный, 2.0ГГц.

Объем памяти: 64 ПЗУ, 4 Гб ОЗУ.

Камера: тыловая 8 Мпикс.

Батарея: 4850 мАч.

Операционная система: Android 7.

Порты: USB 2.0 Type-C.

Безопасность: сканер отпечатков пальцев.

Вес: 300 г.

Планшет Lenovo Tab 4 10 Plus