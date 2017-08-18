Нацбанк вернул "БСБ Банку" лицензию на работу с физлицами

Национальный банк Республики Беларусь вернул "БСБ Банку" лицензию на осуществление операций с физическими лицами. Об этом сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе регулятора.

С 18 августа 2017 года Нацбанк возвращает лицензию банку. Это решение принято, в частности, "с учетом проделанной ЗАО "БСБ Банк" работы по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности".

Банк снова может осуществлять следующие операции:

привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты);

открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета;

выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек физических лиц;

доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц.

Также "БСБ Банку" поручено обеспечить эффективное функционирование систем внутреннего контроля. При этом Нацбанк продолжит осуществлять контроль за исполнением данных решений.

Напомним, что регулятор забрал лицензию у банка на проведение операций с физлицами в июне этого года.

"Менеджмент Банка уверяет, что Банк находился и находится в устойчивом состоянии, обеспечивающем все интересы вкладчиков, Банк с превышением исполняет все основные нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь", - так тогда отреагировали в "БСБ Банке" на решение Нацбанка.