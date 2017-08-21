Intel представила процессоры восьмого поколения

Intel представила процессоры Core восьмого поколения на обновленной архитектуре Kaby Lake. На данный момент американский производитель показал по две модели Core i5 и i7 для ноутбуков

Процессоры получили обновленную архитектура Kaby Lake с техпроцессом "14+". Они продуктивнее своих предшественников на 40% благодаря двум дополнительным ядрам. Все четыре чипа оснащены интегрированной графикой Intel UHD 620.

Характеристики процессоров:

i7-8650U: 1,9 ГГц (4,2 ГГц Turbo Boost), 8 МБ кэша, частота графики до 1150 МГц.

i7-8550U: 1,8 ГГц (4 ГГц Turbo Boost), 8 МБ кэша, частота графики до 1150 МГц.

i5-8350U: 1,7 ГГц (3,6 ГГц Turbo Boost), 6 МБ кэша, частота графики до 1100 МГц.

i5-8250U: 1,6 ГГц (3,4 ГГц Turbo Boost), 6 МБ кэша, частота графики до 1100 МГц.

В компании рассказали, что первые ноутбуки с новинками можно будет увидеть в продаже уже в сентябре этого года.