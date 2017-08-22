HP выпустит игровой ноутбук Omen X

Компания HP в этом году представила ряд игровых продуктов под брендом Omen. Были там недорогие ноутбуки и настольный ПК в форме куба, а теперь будет ещё и дорогостоящий ноутбук для энтузиастов. На конференции Gamescom HP представила Omen X.

Размер экрана составляет 17 дюймов с разрешением 4K, есть вариант 1080p 120 Гц для получения большей скорости вместо разрешения. Обе версии поддерживают технологию Nvidia G-Sync, можно выбрать видеокарту GeForce GTX 1080 с заводским разгоном. Доступно подключение двух мониторов, разгон GPU и оперативной памяти. Также Omen X позволяет менять некоторые компоненты. HP использует единую панель для доступа к HDD, SSD и оперативной памяти, для снятия нужна одна отвёртка.

В данном случае задействованы процессоры Intel Core i7 ещё 7-го поколения. Базовая модель работает на GTX 1070 с экраном 1080p, 16 Гб памяти и SSD 256 Гб и HDD 1 Тб, цена устройства составляет $1999. За $3699 можно получить вариант с GTX 1080, разрешение 4K, 32 Гб памяти, два накопителя по 1 Тб и HDD 1 Тб. Максимальная модель содержит разгоняемый процессор Core i7-7820HK вместо Core i7-7700HQ. Версия 4K, GTX 1080 и 32 Гб памяти продаётся за $2349.

HP начнёт продажи Omen X в ноябре.