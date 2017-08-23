Lamborghini представила смартфон почти за 2,5 тыс долларов

Компания Tonino Lamborghini рассказала о старте продаж телефона Alpha-One, стоимость которого составляет 2450 долларов США. Премиальный смартфон будет продаваться в Британии и ОАЭ.

Alpha-One – это смартфон, в котором сочетаются высокие технологии и роскошь. Для изготовления гаджета используют итальянскую кожу и жидкие сплавы, препятствующие коррозии.

Новинка также получила 5,5-дюймовый дисплей с разрешением в 2560 на 1440 точек, внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 820. Обладателям смартфона будет доступна основная камера с разрешением 20 Мп и фронтальная - с 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3250 мАч. В смартфоне есть возможность для установки сразу двух SIM-карт и сканер отпечатков пальцев.