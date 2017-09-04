В БГУИР откроется лаборатория IT-Guru

Совместная учебно-научная лаборатория Белорусского государственного университета и компании-резидента ПВТ Softarex Technologies Inc. IT-Guru откроется 5 сентября к празднику 950-летия Минска. В новой лаборатории будут проводиться профильные курсы по направлениям Java, JavaScript, C++ для студентов 2-5-го курсов всех специальностей университета.

Новую лабораторию откроют ректор БГУИР Михаил Павлович Батура, проректор по учебной работе Никульшин Борис Викторович, а также другие сотрудники БГУИР и компании ООО «Софтарекс Технолоджиес». К запуску проекта компания-партнер полностью оборудовала учебный класс, обновив техническую базу мультимедийным проектором и 16 новыми компьютерами, где уже инсталлировано необходимое для обучения студентов программное обеспечение.

«В IT-Guru студенты будут перенимать опыт у ведущих специалистов Softarex Technologies Inc., которые работают в IT-индустрии много лет. Здесь будут проводиться специализированные занятия, тренинги по авторским программам обучения на самом современном оборудовании», — рассказал Анатолий Навроцкий, заведующий кафедрой информационных технологий автоматизированных систем БГУИР.

IT-Guru станет 46-ой по счету совместной учебно-научной лабораторией в БГУИР. И для компании-партнера, и для университета подготовка молодых специалистов по принципу обучения в таких совместных проектах взаимовыгодна: БГУИР уже с младших курсов предоставляет студентам возможность отработать практические навыки и записать первые проекты в резюме, в то время как у IT-компании есть возможность готовить с нуля будущих сотрудников с учетом своей специализации и технологий, а затем выбирать лучших для дальнейшей работы и распределения студентов.