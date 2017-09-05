В Минске с перебоями работает интернет Byfly

В разных районах Минска с перебоями работает интернет от "Белтелеком". Об этом сообщают пользователи в социальных сетях сегодня утром, 5 сентября.

Сбои наблюдаются в районе проспекта Победителей, микрорайона "Курасовщина", военного городка "Уручье" и в других частях города.

"Дома пропал интернет. На мою попытку дозвониться в тех поддержку byfly, автоответчик меня послал: "по тех причинам мы не можем ответить" :D", - пишет пользователь @Iren_Karrsom.

"#byfly скончался. Судя по ленте, далеко не только у меня", - сообщает @hetzz.

"#byfly прекрасен:инэт не работает,а в службе техподдержки робот мне коротко сказал,что на мой звонок не могут ответить по техпричинам #минск", - жалуется @_prosto_katrin.

Дозвониться по короткому номеру техподдержки не получается, сеть перегружена звонками.

На сайте провайдера сообщается, что сегодня с 01:00 до 06:00 в связи с проведением работ на платформе IPTV возможны кратковременные прерывания в оказании услуги "интерактивная Zala". Позже срок работы был продлен до 9 утра, однако в некоторых районах столицы связи до сих пор нет.

В официальных аккаунтах "Белтелеком" пояснений о сложившейся ситуации на момент написания статьи нет.