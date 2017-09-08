«ВКонтакте» обновит дизайн мобильных приложений

Соцсеть "ВКонтакте" готовит изменение внешнего вида мобильного приложения. Эта информация появилась в блоге компании.

Ведущий дизайнер соцсети "ВКонтакте" Павел Князев заявил, что появилась необходимость в упрощении навигации в приложения - сайт предлагает все больше новый функций, в которых легко запутаться.

"В мобильном приложении "ВКонтакте" вы можете сделать почти все то же, что и в полной версии сайта. С одной стороны, это прекрасно. С другой - у нас слишком много всего. Даже самая убойная новая фича обречена остаться незамеченной в закромах бокового меню", - заявил дизайнер.

В мобильное приложение соцсети вернут так называемый "таббар", ряд кнопок в нижней части экрана, через которые можно переходить к наиболее часто используемым разделам. При этом боковое меню будет скрыто. Кроме того, пользователям будут рекомендовать интересные записи от аккаунтов, на которые он еще не подписан.

В ленте новостей можно будет сразу увидеть, сколько просмотров набрал пост, а значок "лайка" станет красным. Однако прочитать текст пользователь сможет только после того, как его выберет, так как в ленте будут отображаться только карточки. Это должно облегчить поиск информации для тех, кто не любит много читать.

Помимо всего прочего, изменится интерфейс музыкального плеера. Экран текущей композиции станет центральным, перейти к тексту песни и плейлисту можно одним движением. Поменяют и внешний вид редактора наложения масок: каталог будет занимать меньше места на экране.

Нововведения станут доступны пользователям "уже скоро", отмечает Павел Князев. При этом вероятно, что в новых версия будут реализованы не все концепты сразу.