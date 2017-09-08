В БГУИР открылся новый учебный корпус с бизнес-инкубатором

Восьмой учебно-лабораторный корпус БГУИР по адресу ул. Козлова, 28 открылся 8 сентября.

Сегодня в новом корпусе площадью в три тысячи квадратных метров расположены студенческий бизнес-инкубатор, 5 лекционных залов и аудиторий, 6 учебных лабораторий, 4 компьютерных класса, центр видеоконференцсвязи для факультета инновационного и непрерывного образования, студенты которого обучаются дистанционно. В корпусе уже начали работу структурные подразделения Института переподготовки и повышения квалификации и научно-исследовательской части.

«Государство большое внимание уделяет развитию системы образования. Новый учебный корпус уникален по своим размерам и техническому наполнению. Вы получили не только новую современную материально-техническую базу, но и отличные условия для перспективных научных разработок и их внедрения в образовательный процесс. Сейчас у вас появилась возможность выполнения амбициозной задачи, которую поставил Президент - превратить Беларусь в IT-страну. Кому как не вам - студентам, преподавателям главного IT-вуза страны реализовывать эту задачу?», – сказал на церемонии открытия министр образования Игорь Карпенко.

В новом корпусе находится бизнес-инкубатор. Это проект, который поддерживает интересные идеи и инновационные стартапы студентов, а также помогает в реализации задумки и выходе на рынок. Уже создано 10 площадок – это боксы с мебелью и оргтехникой для работы команд. Сегодня в инкубаторе начали работу шесть реальных проектов, прошедших конкурсный отбор, каждый из которых курируется ментором - сотрудником компании-резидента ПВТ, представителем кафедр университета, либо специалистом Академии наук.

Сейчас команды молодых специалистов работают, например, над проектом по созданию приложения, которое поможет в реабилитации людям с лицевым параличом. Еще одна команда – над приложением в области сельского хозяйства, которое определяет вес животных, сканируя их, а не взвешивая.

«IT-отрасль развивается и формирует спрос на высококлассных инженеров, программистов. Если мы хотим, чтобы Беларусь стала IT-страной, необходимо увеличивать число специалистов, способных генерировать новые идеи, конкурировать на международных рынках. БГУИР имеет огромный опыт в подготовке кадров и готов активно расширять свои образовательные услуги», – отметил ректор университета Михаил Батура.