LG представила новейшие OLED-технологии на автосалоне во Франкфурте

Компания LG Electronics (LG) представляет свое передовые технологии автомобильных компонентов на автосалоне во Франфурте 2017 (14-24 сентября), выделяясь первыми передовыми задними OLED-фонарями, которые будут представлены в автомобилях крупного европейского автопроизводителя. LG также демонстрирует свои решения в области сетевых технологий, предназначенные для концепт-каров с автономным управлением. Дебют компании LG на Франкфуртском автосалоне станет продолжением ее недавнего успешного участия в крупных автомобильных выставках в Азии (в Пекине и Шанхае), а также в Северной Америке (Детройт) после создания нового подразделения автомобильных комплектующих LG Vehicle Components в 2013 г.

Задние OLED-фонари от LG были созданы с использованием передовых разработок компании, благодаря которым она занимает лидирующие позиции на мировом рынке OLED-технологий. И как у лидера в сфере производства OLED-телевизоров, у LG имеется богатый опыт внедрения продвинутых OLED-технологий в такие продукты, как смартфоны, «умные» часы и приборные панели. Благодаря отсутствию модуля подсветки задние OLED-фонари от LG более компактны, чем обычные — до 85–90% меньше стандартных фонарей. Они также меньше нагреваются в рабочем состоянии, что приводит к увеличению срока службы по сравнению с обычными. Помимо новых задних OLED-фонарей, компания LG планирует продемонстрировать другую передовую продукцию, например, аудио-визуальные системы навигации, информационно-развлекательные системы и устройства, предназначенные для повышения удобства вождения, такие как видеокамеры для системы помощи водителю ADAS, приборные ЖК-панели, электрические компрессоры и многое другое.

LG Vehicle Components — самое быстрорастущее подразделение компании, которое должно сыграть важнейшую роль в будущем развитии всей корпорации. Это развитие будет во многом обусловлено сотрудничеством с General Motors в работе над Chevrolet Bolt EV, для которой LG поставляет в общей сложности 11 комплектующих и систем, включая электроприводы, силовые инверторные модули, элементы аккумуляторов и модули распределения питания. За свой вклад в успешный запуск модели Chevy Bolt компания LG в начале года получила награду «Инновация года» от GM. Помимо нее, у компании есть и другие отраслевые премии, такие как «Лучший поставщик» от Renault и «Технологии и инновации» от Volkswagen.

«Мы планируем расширить свое присутствие и экспертные знания на быстроразвивающемся рынке электромобилей путем активного сотрудничества с лидерами автомобильной отрасли из Европы, Северной Америки и Азии, — говорит Ли Ву-джанг (Lee Woo-jung), Президент компании LG Vehicle Components. — Мы хотим показать, как компания LG может в сотрудничестве с производителями автомобилей разрабатывать индивидуальные решения с использованием инновационных технологий. LG на протяжении десятилетий оставалась значимым игроком на рынке автомобильных комплектующих, и мы считаем, что пришло время в полной мере использовать накопленные нами за эти годы знания и опыт».