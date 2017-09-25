Пользователи Viber удалили 5 миллиардов сообщений за 2 года

Viber отмечает вторую годовщину функции «Удаление отправленных сообщений». Она была официально представлена в ноябре 2015 года, и на сегодняшний день с ее помощью пользователи Viber удалили 5 миллиардов отправленных сообщений.

Удаление случайно отправленных сообщений возможно как в личных диалогах, так и в групповых чатах Viber на всех устройствах участников чата. Приложение позволяет удалять сообщения в течение 2 недель после отправки, даже после того, как адресат их прочел.

Механизм Viber отслеживает, все ли сообщения сохранились в чате, и сообщает об их удалении как отправителю, так и получателю. В ближайшем будущем в компании намерены представить расширенный функционал для удаления сообщений.