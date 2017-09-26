Магазин Microsoft Store в Windows 10 будет продавать гаджеты и аксессуары

Корпорация Microsoft, по сообщениям сетевых источников, находится в процессе переименования магазина Windows Store в Microsoft Store в операционной системе Windows 10.

Сообщается, что вместе с изменением названия поменяется и концепция работы сервиса. Сейчас пользователи могут приобретать приложения, игры, книги, фильмы и телевизионные сериалы.

После внедрения новой схемы начнутся продажи аппаратного обеспечения. Речь идёт об устройствах семейства Surface, игровых консолях Xbox One, ноутбуках на базе Windows 10 и аксессуарах. Более того, в магазине появятся гаджеты сторонних производителей. Это, в частности, «умные» наручные часы, фитнес-трекеры и другие продукты.

О том, когда изменения станут доступны рядовым пользователям, пока ничего не сообщается. Не исключено, что новая модель работы магазина будет внедрена вместе с выпуском обновления Windows 10 Fall Creators Update, релиз которого намечен на 17 октября нынешнего года.

Апдейт привнесёт в ОС много нововведений и изменений, самое крупное из которых — поддержка платформы Windows Mixed Reality, предназначенной для VR-шлемов от Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo.