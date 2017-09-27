Мобильные приложения «ВКонтакте» получили масштабное обновление

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о комплексном обновлении мобильных клиентских приложений для устройств под управлением операционных систем Android и iOS.

Сообщается, что нынешний релиз — это самое масштабное изменение за несколько последних лет. Разработчики пересмотрели интерфейс и реализовали ряд дополнительных функций.

В частности, самые востребованные опции вынесены на передний план в нижнее меню. Пользователи смогут переключаться между новостями, сообщениями, поиском и уведомлениями в одно касание. Остальные разделы по-прежнему доступны в виде списка на отдельном экране.

Реализован новый универсальный поиск, который позволит быстро найти нужный профиль, сообщество или запись на стене.

Обновилась система рекомендаций, которая формирует персональную подборку записей на основе пользовательских предпочтений. В рекомендациях записи отображаются в компактном режиме. В таком виде их можно сначала бегло просмотреть, после чего открыть ту или иную запись и продолжить смотреть ленту в привычном режиме.

Раздел «Ответы» превратился в центр уведомлений. Помимо существующих оповещений, там появились заявки в друзья, упоминания в беседах, дни рождения друзей и новые записи друзей и сообществ, на уведомления от которых подписан пользователь. Отсюда можно управлять и приглашениями в сообщества.

Счётчик просмотров теперь отображается прямо в ленте новостей в правом нижнем углу поста. Поделиться фотографией или записать историю стало проще: достаточно сделать свайп вправо в новостях.