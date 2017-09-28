«Яндекс.Музыка» появилась в соцсети Facebook

Компания «Яндекс» сообщила об интеграции своего музыкального сервиса с социальной сетью Facebook.

Речь идёт о службе «Яндекс.Музыка». Каталог этого сервиса насчитывает более 35 миллионов треков самых различных жанров. Среднее месячное число пользователей превышает 20 миллионов. Важно отметить, что при работе с мобильными приложениями для Android, iOS и Windows композиции можно не только слушать в онлайновом режиме, но и сохранять в памяти устройства.

Итак, сообщается, что теперь российские пользователи Facebook могут прямо в ленте новостей послушать фрагменты песен, которые понравились кому-то из друзей на «Яндекс.Музыке».