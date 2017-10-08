Google Assistant обзавёлся мужским голосом

Голосовой помощник Google Assistant, без которого многие пользователи мобильной электроникой и фирменной смарт-акустикой не представляют свою повседневную жизнь, обрастает всё новыми возможностями и функциями. Цифровой ассистент с каждым последующим обновлением становится умнее, быстрее, попутно расширяя границы своей деятельности.

Единственным неизменным параметром Google Assistant оставался его образ, сформировавшийся у пользователей на основе интонаций и манеры общения системы. В Google решили подправить и данный нюанс, предложив обновлённый вариант фирменного цифрового помощника.

Теперь в настройках Google Assistant при переходе к пункту «Preferences» («Предпочтения») появилась вкладка «Select Assistant voice» («Выбрать голос цифрового помощника), содержащая в себе два пункта — «Voice I» («Голос №1») и «Voice II» («Голос №2»). В первом случае голосовые ответы на ваши устные запросы будут генерироваться привычным женским голосом, а во втором — добавленным разработчиками мужским голосом.

Чтобы активировать мужской тембр для Google Assistant, необходимо установить актуальную на сегодня версию программного обеспечения, а затем проделать указанные во втором абзаце манипуляции с настройками. Новый голос цифрового ассистента от Google доступен как для Android-устройств и смарт-колонки Google Home, так и для продукции под управлением iOS.