Коллекцию наручных IT-часов "Луч" презентовали в Минске

Лимитированную коллекцию механических наручных IT-часов "Луч" презентовали в Минске, сообщает БЕЛТА. Дизайн IT-часов лаконичен: черный циферблат, минималистичные и четкие деления, контрастные стрелки. У линейки три цветовых варианта текстильных ремешков: черный графит, серый и ярко-голубой.

Директор компании hoster.by Сергей Повалишев прокомментировал концепцию IT-часов: "Мы показали свое видение того, как ощущается время в IT-сфере, которая постепенно становится настоящей "национальной идеей" Беларуси. Изначально не ставили задачу сделать свою версию смарт-часов. Хотелось вспомнить о философии времени в цифровом мире и забыть ненадолго о гигабайтах и мегапикселях. Это наше субъективное ощущение гонки за постоянными дедлайнами, "пробелов" во времени, условности графика работы айтишников. Мы очень благодарны руководству и технологам Минского часового завода за поддержку наших экспериментов, ничего похожего завод еще не выпускал".

Дизайнер и арт-директор проекта Алексей Шклянко подтвердил, что в основе дизайна часов - философское восприятие времени. "Относительность времени мы показали на нескольких уровнях: черный цвет в основе дизайна - непосредственное ощущение бесконечности, малые сочные цветовые вкрапления - наше настоящее. Красные стрелки - объективные временные рамки, метроном, который заставляет двигаться вперед. Это ощущение времени характерно для тех, кто работает в бешеном темпе. Но важно иногда отрывать взгляд от земли на небо, искать идеи и ответы. Поэтому в наших часах есть маленькое окно на задней крышке корпуса, иллюминатор, чтобы выглянуть наружу и подумать о первопричинах, а может быть, и заглянуть внутрь себя", - рассказал он.

Начинка IT-модели - надежный механизм на 15 рубиновых камнях с противоударным устройством оси баланса. Детали выполнены из высококачественной стали и латуни. Снаружи - алмазоподобное углеродное покрытие, которое используется в авиации и в часовом производстве встречается лишь в премиум-сегменте. Запас хода - 27 часов. IT-часы можно купить в фирменной сети магазинов "Луч", на данный момент завод выпустил 150 экземпляров. Стоимость часов Br170, без учета торговых надбавок.