В Opera 50 появится поддержка сохранений в PDF и улучшения HiDPI

Разработка браузера Opera продолжается, и недавно компания выпустила предварительную версию 50.0.2743.0, в которой появилась функция сохранения веб-страниц в качестве PDF-файлов и многие другие улучшения, в особенности касающиеся HiDPI-дисплеев, с высоким значением плотности пикселей.

Хотя и ранее в веб-обозревателе была доступна возможность сохранять веб-страницы в PDF-файлы при помощи диалогового окна печати, компания Opera Software добавила более простой способ добиться этого результата через O-Меню. Функция, как и следовало бы ожидать, позволяет сохранять страницы для последующего офлайн-чтения. Плюс такого способа в том, что конечный файл получается меньше, чем скриншот в формате PNG, не говоря уже о возможности копирования и вставки текста из PDF.

Разработчики отмечают, что конечный файл будет использовать многие преимущества формата PDF. Впрочем, если пользователь хочет печатать в последующем сохранённый PDF-файл, Opera Software рекомендует полагаться на старый диалог печати, чтобы проконтролировать отступы, заголовки и другие особенности документа.

Другой функцией предварительной версии Opera Developer 50.0.2743.0 являются дополнительные улучшения для экранов высокого разрешения на платформе Windows, а также поддержка операционной системы Apple macOS X High Sierra 10.13 — пользователи более не будут сталкиваться с аномальной нагрузкой CPU при использовании браузера. Недавно представленная функция Snapshot тоже была доработана при отображении в Opera документов PDF. Стоит отметить, что актуальная стабильная сборка Opera — 48.0.2685.39, так что придётся запастись терпением, чтобы дождаться появления указанных возможностей в финальных версиях обозревателя.