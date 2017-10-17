В ядре Linux обнаружилась существенная уязвимость, позволяющая повышать пользовательские привилегии в системе. Ошибка, получившая индекс CVE-2017-15265, содержится в компоненте ядра Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

CVE-2017-15265 представляет собой ошибку освобождения памяти (use-after-free memory error). Запустив специально подготовленное приложение, злоумышленник может повысить свои привилегии в системе. Затронуты версии ядра с 4.9 по 4.13.

Стоит отметить, что разработчики ядра оперативно добавили патч. Исправление было добавлено 11 октября 2017 г. Эксперты по информбезопасности настоятельно рекомендуют установить патч как можно скорее.