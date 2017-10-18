Microsoft готовит ПК на Windows 10 с процессорами от смартфона

Компания Microsoft завершает разработку портативного ПК, аппаратной основой которого является процессор Snapdragon от Qualcomm. ПК будет работать под управлением ОС Windows 10. Кроме того, в нем будет использоваться технология eSIM, которая обеспечит непрерывное подключение к интернету. В настоящий момент новинка находится на финальной стадии тестирования, а Microsoft и Qualcomm уже начали переговоры с сотовыми операторами насчет каналов продаж.

«Пространство ПК и телефона были в некотором роде параллельными вселенными в течение пары десятилетий», — отметил на саммите Qualcomm 4G/5G в Гонконге Пит Бернард(Pete Bernard), руководитель группы проектов Windows в Microsoft. Цель создания мобильного ПК — «объединить эти два мира», поясняет он. По словам Бернарда, под наблюдением Microsoft ежедневно работают уже «сотни» таких устройств, и основная задача сейчас — определиться с каналами продаж.

Qualcomm работает над тем, чтобы обеспечить новому ПК достаточную мощность аккумулятора, которой пользователю хватило бы на день работы. Одновременно идут переговоры с заинтересованными в сотрудничестве оригинальными производителями оборудования (OEM).