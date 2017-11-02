Две крупнейшие соцсети ограничили прослушивание музыки 30 минутами в день

Популярные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", принадлежащие концерну Mail.ru Group, объявили о снижении лимита на прослушивание музыки при помощи мобильных приложений в фоновом режиме, пишет БЕЛТА.

С 1 ноября длительность прослушивания ограничивается 30 минутами в сутки. Чтобы слушать любимые композиции без ограничений нужно ежемесячно вносить плату в размере 2,59 долларов в эквиваленте.

Ранее в октябре длительность прослушивания музыки в приложениях сократилась до одного часа. Платную подписку в соцсетях ввели после договоренностей с крупнейшими музыкальными лейблами, выступившими против пиратского скачивания и заливки композиций в соцсети. Для слушателей, использующих браузеры и ПК, ограничение пока не распространяется.

