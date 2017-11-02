Курс биткоина преодолел психологический рубеж в $7000

Курс биткоина установил сегодня новый исторический максимум, превысив отметку $7000. Крупнейшая в Европе криптовалютная биржа BitStamp (Люксембург) зафиксировала средневзвешенный курс BTC на уровне $7066,44, в результате чего его рыночная капитализация превысила $117 млрд.

Если брать к учёту данные CoinDesk Bitcoin Price Index (BPI), максимальная стоимость биткоина сегодня на криптовалютных биржах достигла $6994,01, что, впрочем, не так уж и далеко от отметки $7000.

Особенно активно стоимость биткоина стала расти в последние дни. Превысив рубеж в $6000 двадцатого октября, уже 29 октября курс криптомонеты достиг отметки $6300. Затем, 31 октября биткоин преодолел рубеж в $6400, а 1 ноября им поочерёдно были успешно пересечены отметки $6500 и $6600.

Для инвесторов, вложивших средства в биткоин в начале года, когда его стоимость была ниже $1000, сегодняшнее повышение стоимости означает получение дохода более 600 %. Такой отдачи от инвестиций нет ни в одном из разрешённых законом видов деятельности.