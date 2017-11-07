В Facebook появились голосования с «гифками» в качестве ответов

В Facebook появилась новая функция для тех, кто со всей щепетильностью относится ко мнениям друзей и предпочитает интересоваться их мнением обо всём. Теперь в социальной сети есть возможность создавать голосования с GIF-изображениями: вы можете задавать вопросы в ленте и использовать в качестве вариантов ответа анимированные и неподвижные картинки. Нововведение доступно в веб-версии Facebook, а также в приложениях для iOS и Android.

Чтобы открыть голосование, просто перейдите к созданию публикации на стене. Под полем с текстом выберите «Опрос». Введите свой вопрос и добавьте два варианта ответа. Текст вопроса может быть любой длины, а на каждый ответ выделено всего 25 символов.

Если хотите использовать в качества варианта ответа «гифку», нажмите напротив нужного варианта на одну из двух иконок. Вы можете указать, как долго будет открыто голосование — день, неделю или всегда. Можно указать и точную продолжительность.

Новая функция появилась в Facebook вслед за стикерами с голосованиями в историях Instagram. В Twitter тоже есть опросы — правда, с четырьмя вариантами ответа вместо двух.

Компания ставила опыты с голосованиями и раньше: ещё в 2007 году функцию могли использовать рекламодатели и маркетологи в разделах «Группы» и «Мероприятия».