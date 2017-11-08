Прими участие в XI Международной олимпиаде «IT-Планета 2017/18»!

1 ноября на сайте world-it-planet.org началась регистрация участников олимпиады в сфере ИКТ на пространстве СНГ – XI Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18»! Весь ноябрь организаторы будут принимать заявки на сайте соревнований от студентов вузов и ссузов любой формы обучения, а также от молодых дипломированных специалистов в возрасте до 25 лет включительно. Участие в соревнованиях могут принять жители любой страны мира, владеющие русским языком. Главное – желание попробовать свои силы!

Отличительная черта олимпиады «IT-Планета» – 100%-ная реалистичность заданий. Все задания основных этапов являются прикладными и разрабатываются непосредственно потенциальными работодателями, что позволяет участникам окунуться в атмосферу реальной трудовой деятельности.

Партнерами и организаторами конкурсов ИТ-Олимпиады выступают такие российские и международные лидеры ИТ-рынка, как 1С, Cisco, Huawei, InterSystems, Oracle, СКБ Контур, ГНУ/Линуксцентр, ГК Кортексплюс, GRAPHISOFT и другие компании.

Соревнования проходят при поддержке Министерства образования и науки и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Олимпиада «IT-Планета» является проектом, поддерживаемым АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы», также в июле 2017 года Фонд Президентских грантов объявил проект победителем в направлении «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения».

В этом году участники смогут проявить свои практические навыки в 18 конкурсах по 7 номинациям: «Программирование», «Мобильные платформы», «Телеком», «Облачные вычисления и базы данных», «Свободное программное обеспечение и робототехника», «Цифровое творчество» и «Неограниченные возможности».

ИТ-Олимпиада проходит в несколько этапов:

С 1 по 25 декабря 2017 г. – онлайн-тестирование по техническим конкурсам; С 1 декабря 2017 г. по 20 марта 2018 г. – приём работ по творческим конкурсам; С 1 по 20 марта 2018 г. – решение практических кейсов; С 25 по 28 мая 2018 г. – международный финал в г. Москве.

Каждый этап – это возможность проверить уровень своего профессионализма и получить приятные бонусы от спонсоров и организаторов: сертификаты об участии в соревнованиях, дипломы и медали.

Завершится олимпиада Международным финалом, который пройдет в мае 2018 г. в городе Москве. Насыщенная соревновательная и развлекательная программа, ценные призы и подарки от спонсоров – вот, что ждет финалистов олимпиады. Но и это еще не все! Лучших из лучших обязательно заметят представители крупнейших компаний ИТ-сферы, и участники смогут сделать первые шаги навстречу своей успешной карьере!

Ожидается, что в «IT-Планете 2017/18» примут участие не менее 17 000 участников из 900 вузов и колледжей России и стран СНГ, а также стран БРИКС.

Для участия в соревнованиях необходимо в течение ноября 2017 г. подать заявку на сайте world-it-planet.org.