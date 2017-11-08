Twitter увеличил длину высказывания до 280 символов

Соцсеть Twitter увеличила максимальную длину фразы-твита со 140 до 280 символов. Сегодня новая норма будет развернута по всему миру. Это должно избавить пользователей от затруднительной необходимости быть чрезмерно лаконичными в выражении своих мыслей.

Новое правило действует для всех языков, кроме китайского, японского и корейского — там длина высказывания по-прежнему ограничена 140 символами. Компания объясняет это спецификой указанных языков: они позволяют выразить больше смыслов с использованием меньшего количества письменных знаков. Например, средняя длина твита в японском сегменте соцсети составляет 15 символов, и только 0,4% твитов достигают здесь максимума в 140 знаков.

По статистике Twitter, при норме в 140 символов максимальной длины достигает около 9% твитов, в то время как при норме в 280 символов — всего лишь 1%. По наблюдениям компании, длинные твиты также сочиняются и публикуются быстрее, чем короткие, поскольку пользователь меньше задумывается о формулировках. Данные были получены в ходе глобального предварительного тестирования новой нормы, запущенного в конце сентября.