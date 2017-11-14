Skype запускает аккаунты нового типа

В Skype появится специализированный тип аккаунта — Skype Professional Account — для людей, которые используют этот мессенджер для индивидуального предпринимательства: удаленного репетиторства, проведения мастер-классов, консалтинга, инструктажа и пр.

Новый тип аккаунтов объединит в себе классические опции непосредственного общения с календарем, почтой и платежной системой.

В дополнение к этому в аккаунте будет предусмотрено создание расширенного профиля его владельца с подробной информацией о его услугах, что, по сути, станет самостоятельным микросайтом.

Пользователи нового типа аккаунта смогут импортировать в него весь контакт-лист из своей учетной записи, в то время как для его оппонентов при общении с ним через его новый аккаунт не произойдет никаких изменений.