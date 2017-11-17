Белорусам рассказали про правильное ведение бизнеса в интернете

Гродно 16 ноября прошла бизнес-игра «Куфаризация», призванная содействовать развитию цифровой экономики в Беларуси. Предприниматели бесплатно получили гайд по ведению бизнеса в онлайне и консультации от представителей налоговой и юристов, а финалисты – еще и круглую сумму на развитие своего дела в интернете. Проект реализует площадка объявлений «Куфар» при поддержке Министерства по налогам и сборам и Министерства экономики.



Мероприятие посетило около 70 предпринимателей. После серии лекций, мастер-классов и налоговых консультаций они сразились в «битве умов», чтобы в игровой форме закрепить полученные знания. Командам по 5-6 человек за короткое время предложили ответить на 35 вопросов о бизнесе, рекламе и белорусских законах. Меньше всего трудностей вызвали загадки об интернет-технологиях, а самыми сложными оказались вопросы о налогах.



Проект «Куфаризация» открыл в стране новый формат поддержки малого бизнеса. В его основе – технологии геймификации и реальные примеры работающих бизнес-стратегий. Тренинг дополняет бизнес-игра – квиз, разработанный «МозгоБойней» и «Куфаром». В игровой форме предпринимателям помогают разобраться с тем, как развивать свой бизнес в условиях цифровой экономики.



Предпринимателей в регионе также волнуют вопросы о налогах в интернете – участники мероприятия выстроились в очередь за консультацией специалиста Министерства по налогам и сборам.

«Очень часто люди нарушают налоговое законодательство не целенаправленно, а по незнанию. Поэтому мы и стремимся как можно чаще встречаться с представителями малого и среднего бизнеса, помогать, разъяснять, подсказывать», – поясняет заведующая сектором косвенного налогообложения МНС по Гродненской области Татьяна Дембовская.



Команда победителей получила 20 тыс. куфов на продвижение своего бизнеса в интернете. Такой суммы хватит на то, чтобы размещать товары на «Куфаре» в течение года. Одна из финалистов – организатор детских праздников Юлия – собирается использовать выигрыш на привлечение новых клиентов.

«Когда я только начинала, работало сарафанное радио. Сейчас же всё уходит в онлайн, поскольку люди ищут товары и услуги в сети. Поэтому нужно пробовать и внедрять что-то новое», – убеждена она.



После Гродно проект «Куфаризация» продолжит свое турне по стране. В Гомеле бизнес-игра пройдет 30 ноября, после чего переместится в Могилев и Брест.