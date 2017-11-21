Названы лучшие гаджеты 2017 года

Редакция журнала The Time представила собственный рейтинг лучших устройств 2017 года.

Первое место заняла гибридная игровая консоль Nintendo Switch: ее можно подключать к телевизору, а также использовать как планшетный компьютер. По данным Time, в октябре этого года Switch продавалась быстрее любых других игровых приставок.



Второе место заняла новая модель iPhone X, оснащенная экраном Super Retina с диагональю 5,8 дюйма и новым процессором ​Apple A11 Bionic. Третье место — у очередной версии ноутбука от Microsoft серии Surface Laptop. На четвертое место редакция Time поставила квадрокоптер DJI Spark. Аппарат может летать без пульта, управлять им можно движением руки.



Пятое место занял новый флагман корейской компании Samsung Galaxy S8. Другая игровая консоль от Nintendo — Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic — на шестом месте в рейтинге Time. На седьмую позицию в Time поместили смарт-динамик Amazon Echo, которым можно управлять с помощью голосовых команд. Другая разработка Microsoft — консоль Xbox One X оказалась на восьмом месте в рейтинге. Это улучшенная версия Xbox One, вышедшей еще в 2013 году.



В топ-10 попали и новые «умные» часы Apple Watch 3, которые, по утверждению Time, «наконец-то позволят вам не брать с собой телефон». На десятом месте расположилась новая оснащенная 42,2-мегапиксельным сенсором камера Sony Alpha A7R III