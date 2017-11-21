Заработавший на ICO $374 тысячи стартап Confido удалил информацию с сайта и аккаунты в соцсетях

Стартап Confido, который в ходе ICO заработал более $374 тысяч, исчез из сети.

Проект предлагал инвесторам «безопасные одноранговые транзакции с использованием "умных" контрактов и отслеживанием доставки». В воскресенье, 19 ноября, инвесторы обнаружили, что сайт проекта недоступен. Из сети также исчезли аккаунты проекта в Twitter, Facebook, Reddit и Medium.

Представитель Confido на Reddit опубликовал сообщение, в котором признался, что не может объяснить происходящее с компанией. В то же время на площадке Medium появилось заявление о «затруднительном положении Confido из-за проблем с законом».

По предположению издания Motherboard, запись могла быть опубликована одним из основателей Confido по имени Джуст ван Дурн (Joost van Doorn), которого можно найти в сети только по удалённому профилю в LinkedIn. Пользователи Reddit попытались найти участников команды Confido, однако обнаружили только поддельные профили в LinkedIn.

Один из пользователей 4chan за два дня до закрытия Confido провёл собственное исследование и обнаружил, что все профили команды проекта поддельные, после чего продал токены Confido.

По данным на вечер 20 ноября стоимость Confido упала на 95% и составила $0,03 за токен. 14 ноября стоимость криптовалюты равнялась примерно $1,2 за штуку.