Образовательный центр ПВТ приглашает на бесплатный курс "Основы разработки игр на Unity".

Вы сможете:

Познакомиться с краткой историей видеоигр

Разобраться с многочисленными игровыми платформами

Узнать об основных игровых компаниях на рынке

Научиться работать и распределять роли в команде

Рассмотреть различные игровые жанры

Понять основы игровой графики, физики и озвучки

И конечно же, научиться делать игры на Unity!

После успешного прохождения курса, вы будете обладать знаниями на уровне, достаточном для прохождения экзамена “Certified expert Gameplay Programmer”.

Продолжительность курса - с 16 января по 21 апреля

Расписание:

Вторник 18.30 - 21.20

Суббота 12.30 - 15.20

Необходимая подготовка:

Знание любого языка программирования (желательно Java / C#)

Английский язык на уровне, достаточном для понимания технической документации (Pre-Intermediate)

Личная мотивация к обучению

Тренер курса – Дмитрий Минский, сооснователь и ведущий разработчик студии Halfbus, выступит не только в качестве преподавателя, но и сам станет активным участником проекта и помощником для учащихся.

С более подробной информацией о курсе можно ознакомиться на сайте.