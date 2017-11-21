Образовательный центр ПВТ приглашает на бесплатный курс "Основы разработки игр на Unity".
Вы сможете:
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Познакомиться с краткой историей видеоигр
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Разобраться с многочисленными игровыми платформами
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Узнать об основных игровых компаниях на рынке
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Научиться работать и распределять роли в команде
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Рассмотреть различные игровые жанры
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Понять основы игровой графики, физики и озвучки
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И конечно же, научиться делать игры на Unity!
После успешного прохождения курса, вы будете обладать знаниями на уровне, достаточном для прохождения экзамена “Certified expert Gameplay Programmer”.
Продолжительность курса - с 16 января по 21 апреля
Расписание:
Вторник 18.30 - 21.20
Суббота 12.30 - 15.20
Необходимая подготовка:
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Знание любого языка программирования (желательно Java / C#)
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Английский язык на уровне, достаточном для понимания технической документации (Pre-Intermediate)
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Личная мотивация к обучению
Тренер курса – Дмитрий Минский, сооснователь и ведущий разработчик студии Halfbus, выступит не только в качестве преподавателя, но и сам станет активным участником проекта и помощником для учащихся.
С более подробной информацией о курсе можно ознакомиться на сайте.
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