Образовательный центр ПВТ приглашает на бесплатный курс "Основы разработки игр на Unity"

Образовательный центр ПВТ приглашает на бесплатный курс "Основы разработки игр на Unity".

Вы сможете:

  • Познакомиться с краткой историей видеоигр

  • Разобраться с многочисленными игровыми платформами

  • Узнать об основных игровых компаниях на рынке

  • Научиться работать и распределять роли в команде

  • Рассмотреть различные игровые жанры

  • Понять основы игровой графики, физики и озвучки

  • И конечно же, научиться делать игры на Unity!

После успешного прохождения курса, вы будете обладать знаниями на уровне, достаточном для прохождения экзамена “Certified expert Gameplay Programmer”. 

 

 

Продолжительность курса - с 16 января по 21 апреля

Расписание:

Вторник 18.30 - 21.20 
Суббота 12.30 - 15.20

Необходимая подготовка:

  • Знание любого языка программирования (желательно Java / C#)

  • Английский язык на уровне, достаточном для понимания технической документации (Pre-Intermediate)

  • Личная мотивация к обучению

Тренер курса – Дмитрий Минский, сооснователь и ведущий разработчик студии Halfbus, выступит не только в качестве преподавателя, но и сам станет активным участником проекта и помощником для учащихся.

С более подробной информацией о курсе можно ознакомиться на сайте.

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Опубликовал: KVbot,

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