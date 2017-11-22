Google призналась в постоянной слежке за пользователями Android

Смартфоны на операционной системе Android осуществляют постоянную слежку за местонахождением пользователей даже при выключенной передаче данных. Эту информацию Google подтвердила изданию Quartz.

Отмечается, что Google начала непрерывный сбор данных о геолокации пользователей Android с января 2017 года. Местоположение определялось по расстоянию до ближайших вышек сотовой связи и работало даже при отключении сервисов геолокации и отсутствии сим-карты.

Издание обратило внимание на то, что смартфон передает информацию о местоположении Google каждый раз, когда пользователь переходит в зону действия другой базовой станции, включает Wi-Fi и GPS.

Идентификатор сотовой связи использовался Google для отправки Push-уведомлений и сообщений на смартфон, сообщил представитель Google. При этом корпорация не хранила эти данные и в настоящее время планирует отключить данную функцию.

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

lenta.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий