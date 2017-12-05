Белорусский стартап Flo подписал соглашение с Фондом ООН

Партнерство IТ-сектора и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в сфере женского здоровья стартовало сегодня в Минске: представители ЮНФПА и компании OWHealth, разработчика мобильной платформы по женскому здоровью FLO, подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА.

Документ подписали региональный директор Фонда ООН в области народонаселения региона Восточной Европы и Центральной Азии Аланна Армитаж и директор компании OWHealth Дмитрий Гурский.

Соглашение закрепило договоренности сторон о сотрудничестве по созданию контента в мобильном приложении FLO с учетом экспертизы ЮНФПА в области сексуального и репродуктивного здоровья, планирования семьи. Также предполагается взаимодействие в поддержке глобальной и национальной кампаний по репродуктивному здоровью женщин, противодействии гендерному насилию и совместные исследования потребностей пользователей приложения (онлайн-опросы, анализ обратной связи).

Таким образом, это сотрудничество станет еще одной инвестицией в области демографии. Беларусь за последние годы добилась заметных успехов в сфере репродуктивного здоровья, вкладывая значительные средства в заботу о матерях и детях и гарантировав широкий доступ к перинатальной медпомощи. Достигнут очень низкий уровень материнской и детской смертности в стране.