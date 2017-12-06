Одним из драйверов экономического роста в Беларуси в 2018 году станет ИТ-сектор

На заседании Совета Министров будут рассмотрены итоги работы экономики за истекший период 2017 года и ожидаемые результаты года, а также оценка января 2018-го, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Одним из драйверов экономического роста в 2018 году станет ИТ-сектор. В настоящее время проект декрета "О развитии цифровой экономики", предусматривающий в том числе максимально благоприятные условия для развития технологий блокчейн (включая майнинг и оборот криптовалют), а также комплексное правовое регулирование деятельности в данной сфере, согласован без замечаний всеми уполномоченными государственными органами Беларуси и внесен в установленном порядке на рассмотрение Президента", - пояснили в правительстве.

В пресс-службе также отметили, что в январе-октябре 2017 года выполнены 5 из 7 ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка, а также параметры, предусмотренные основными направлениями денежно-кредитной политики. Обеспечен рост промышленного производства при снижении запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства и рост рентабельности продаж в организациях промышленности в целом по стране, а также реальной зарплаты.

Выполнены в полном объеме обязательства по погашению и обслуживанию валютного государственного долга при увеличении золотовалютных резервов. По итогам января-октября 2017 года ВВП сложился на уровне 102% при прогнозе и целевой задаче на 2017 год 101,7%.