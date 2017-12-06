Microsoft представила первые ARM-ноутбуки на Windows 10

Компания Microsoft и производитель процессоров Qualcomm показали первые ноутбуки с системой Windows 10 и ARM-чипами Snapdragon 835. Благодаря мобильному чипу устройства смогут проработать без подзарядки до 20 часов в режиме постоянной нагрузки, а также получат LTE-модуль.

Первыми производителями ARM-ноутбуков станут HP и Asus, которые представили модели Envy X2 и NovaGo соответственно. Оба устройства — трансформеры со встроенным LTE, а также с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти. HP Envy x2 получил 12-дюймовый дисплеем с разрешением 1920x1280, а ASUS NovaGo — 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1080.

Благодаря новым процессорам ноутбуки будут всегда включены и продолжат получать уведомления даже в «режиме сна». Они смогут проработать до 30 дней без подзарядки в режиме ожидания. ARM-трансформеры поступят в продажу в 2018 году по цене от 600 до 800 долларов.