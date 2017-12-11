Facebook запустила бесплатный сервис для добавления музыки в видео

Facebook выпустила инструмент для редактирования видео Sound Collection, с помощью которого можно наложить на ролик звуковые эффекты. Сервис можно использовать при загрузке видео в Facebook или Instagram, говорится в сообщении компании.

По словам представителей Facebook, библиотека Sound Collection содержит тысячи звуковых эффектов и дорожек, включая вокальные и инструментальные треки в таких жанрах, как хип-хоп, джаз, кантри и так далее. При создании видео пользователи могут искать в каталоге подходящие треки, фильтруя результаты по жанру, длительности композиции и другим параметрам.

На момент публикации заметки сервис не работал в России. В Facebook пообещали, что Sound Collection станет доступен пользователям по всему миру в ближайшие дни.

Права на аудиобиблиотеку принадлежат Facebook, говорится в сообщении соцсети. Это значит, что их можно использовать в роликах для Facebook и Instagram, не беспокоясь о возможном нарушении авторских прав, — компания договорилась с лейблами и композиторами, указывает TechCrunch.