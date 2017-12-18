Смартфоны признали опасными для здоровья

Департамент здравоохранения Калифорнии опубликовал доклад об опасности для здоровья, которую представляют оставленные рядом со спящим человеком смартфоны. По мнению авторов документа, появляется все больше доказательств, что электромагнитное излучение от гаджетов увеличивает риск рака и бесплодия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно пресс-релизу департамента, хотя не выявлено четкой связи между смартфонами и различными заболеваниями, имеющихся данных достаточно, чтобы предостеречь пользователей, особенно детей, о потенциальном риске гаджетов. Специалисты рекомендуют, что смартфоны, пока их не используют, должны находиться на расстоянии одного или нескольких метров от тела человека.

В докладе также отмечается, что использование гаджетов может навредить сну подростков, их психическому здоровью и способствовать нарушению концентрации внимания. Однако опасность может представлять также и радиочастотное излучение, испускаемое устройствами. Оно может влиять на качество спермы у мужчин, которые носят устройства в карманах, говорится в документе. Специалисты советуют не оставлять смартфоны под подушкой или на тумбочке возле кровати во время сна.