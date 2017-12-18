Масштабный сбой произошел в работе Telegram

Пользователи Telegram столкнулись с проблемами в работе мессенджера. У некоторых пользователей появляются сообщения об ошибке, у других сообщения отправляются и доставляются с задержкой.

Сервис DownDetесtor, который отслеживает сбои в работе интернет-приложений, зафиксировал всплеск жалоб на сбои в работе Telegram вечером 18 декабря, начиная с 20:00 мск. Пользователи из разных стран в комментариях сообщают о кратковременных неполадках и медленной работе приложения после его восстановления.

По информации интернет-ресурса Оutage.Report, сбои были зафиксированы в Великобритании, России, Беларуси, Украине и других странах. Больше всего жалоб на работу популярного мессенджера поступало из Италии.

 

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Источник: 

rbc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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