Масштабный сбой произошел в работе Telegram

Пользователи Telegram столкнулись с проблемами в работе мессенджера. У некоторых пользователей появляются сообщения об ошибке, у других сообщения отправляются и доставляются с задержкой.



Сервис DownDetесtor, который отслеживает сбои в работе интернет-приложений, зафиксировал всплеск жалоб на сбои в работе Telegram вечером 18 декабря, начиная с 20:00 мск. Пользователи из разных стран в комментариях сообщают о кратковременных неполадках и медленной работе приложения после его восстановления.

По информации интернет-ресурса Оutage.Report, сбои были зафиксированы в Великобритании, России, Беларуси, Украине и других странах. Больше всего жалоб на работу популярного мессенджера поступало из Италии.



