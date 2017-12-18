В Беларуси iMac Pro будет стоить 12 999 рублей

В Беларуси в январе стартуют официальные продажи топового компьютера iMac Pro. Приобрести моноблок можно будет в сети магазинов i-Store за 12 999 рублей (около $5443).



Цена на самый мощный компьютер от Apple будут примерно такой же, как и в других странах мира. Для сравнения, в России он обойдется в 6450 долларов, в Германии и Франции – в 5499 евро (6483 доллара), а в Великобритании – в 4899 фунтов (6567 долларов). Первые белорусские покупатели смогут приобрести моноблок уже в январе.



iMac Pro выделяется огромной производительностью – до 11 терафлопс, который удваивается в режиме half precision. Компьютер работает на процессоре Intel Xeon, включает до 128 ГБ «оперативки» и до 16 ГБ видеопамяти в графике Radeon Vega. Для хранения данных предусмотрено до 4 ТБ SSD. 27-дюймовый дисплей обладает разрешением 5120 на 2880 пикселей. Есть также 4 порта Thunderbolt и встроенный Ethernet на 10 Гбит/с. .

