Google будет блокировать некачественную рекламу в Chrome с 15 февраля 2018 года

С 15 февраля 2018 года браузер Google Chrome начнет блокировать недобросовестную рекламу, которая мешает пользователям: с автоматически запускающимися видеороликами, всплывающими окнами со звуком и другими некачественными объявлениями.

В компании также уточнили, что сайты, на которых будут зафиксированы нарушения, смогут обратиться в Google для повторной проверки. Примеры недоброкачественной рекламы можно найти на сайте «Коалиции за лучшую рекламу», в которую входит Google.

В июле 2017 года Google добавила блокировщик рекламы в Android-версию Chrome для разработчиков. В ноябре компания пообещала выпустить обновление для браузера, которое будет блокировать нежелательное открытие новых вкладок.