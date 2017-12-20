Google Play вводит новые требования к приложениям

Компания Google анонсировала ряд изменений в политике взаимоотношений с разработчиками приложений для устройств под управлением Android. Соответствующее предупреждение появилось в официальном блоге компании. Готовящиеся изменения позволят повысить безопасность и производительность ПО, публикуемого в каталоге Google Play.

Начиная с 2018 года Google будет автоматически добавлять метаданные безопасности в приложения, появляющиеся в Google Play. Этим метаданным предстоит исполнять роль своеобразного знака качества, подтверждающего подлинность ПО. Благодаря «клеймению» приложений удастся сократить количество загрузок подделок, проникающих в каталог с пугающим постоянством.

Еще одним из основных требований к приложениям, которые вступят в силу уже в 2019 году, является необходимость их перевода на 64-битную архитектуру. Поскольку подавляющее большинство современных устройств под управлением Android работают на базе процессоров соответствующей разрядности, идея адаптации ПО выглядит вполне оправданной.