LG Electronics представит «умные» модели климатического оборудования

Компания LG Electronics представит посетителям выставки CES 2018 новейшие «умные» модели климатического оборудования для дома. Очиститель воздуха LG PuriCare с датчиком мелкодисперсной пыли и кондиционер DUALCOOL ThinQ Stand Inverter с функцией распознавания голоса и технологией DeepThinQ обеспечивают более чистый и свежий воздух в помещении, а управление этими устройствами удобно и просто, как никогда раньше.

Оснащенный высокочувствительным датчиком контроля воздуха, LG PuriCare автоматически начнет удалять мелкие частицы пыли, когда качество воздуха перестанет соответствовать требованиям жильцов. Контроль качества воздуха осуществляется даже тогда, когда PuriCare выключен. Устройство запускается только при необходимости очистки воздуха. В уникальном цилиндрическом корпусе PuriCare заключена самая современная технология очистки воздуха — система фильтрации для максимальной очистки на 360 градусов 360° Total Care Filter System, а благодаря мощному усилителю очистки Clean Booster LG PuriCare способен распространять очищенный воздух в радиусе до 7,5 метра. Это позволяет очищать воздух даже в больших помещениях, создавая более мягкий воздушный поток вблизи устройства. Таким образом, PuriCare станет идеальным решением для семей с маленькими детьми и домашними животными.

На выставке CES также будет впервые представлен кондиционер DUALCOOL ThinQ Stand Inverter с функцией распознавания голоса. Она позволяет регулировать температуру всего одной фразой уже с порога вашего дома или из другой комнаты. В дополнение к высокому классу энергоэффективности и сниженному уровню шума, что обеспечивается двойным инверторным компрессором, DUALCOOL ThinQ отличается наличием интегрированной технологией искусственного интеллекта DeepThinQ от LG, которая направляет больше воздуха в сторону находящихся в помещении людей благодаря пространственному распознаванию.

Помимо способности определять присутствие людей, с помощью интеллектуального датчика движения человека (Intelligent Human Movement Sensor) регулируется сила воздушного потока в зависимости от того, как близко к кондиционеру находится человек или группа людей. Анализируя ежедневные поведенческие модели жильцов дома, LG DUALCOOL ThinQ определяет, какие части дома необходимо охлаждать в конкретное время дня для поддержания оптимальных температур и экономии электроэнергии.

Посетители выставки CES 2018 могут оценить эффективность «умных» климатических устройств LG в павильоне № 11100 в центрального зала Конференц-центра Лас-Вегаса с 9 по 12 января.