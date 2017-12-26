5 причин отпраздновать с Lenovo 25-летие ThinkPad

1.Ноутбуки ThinkPad произвели революцию в стиле работы, став максимально мобильными.

Историю инноваций ThinkPad, как и большинство историй такого рода, можно представить в виде возведения башни из кубиков. Основание башни было заложено в 80-е годы, когда компания IBM выпустила первый портативный компьютер и первый ноутбук – IBM PC Convertible. 5 октября 1992 года появился ThinkPad 700C – мощный компьютер с цветным ЖК-дисплеем, размер которого соответствовал стандартному листу офисной бумаги. С ноутбука ThinkPad 700C всё и началось. Линейки ThinkPad не было бы без революционной модели 700C.

2. ThinkPad был пионером в передаче информации между компьютерами.

С нынешними функциями облачных хранилищ и USB-накопителей трудно вспомнить, как производился обмен данными на первых ноутбуках. В начале 90-х прибрели популярность компакт-диски и предпочтительным способом обмена данными стали диски CD-ROM. Чтобы пользоваться компакт-дисками, необходимы были специальные дисководы. В модели ThinkPad 755CD был встроенный привод CD-ROM. Это дало возможность пользователям сохранять и передавать мультимедийные файлы, размеры которых не позволяли записывать их на гибкие диски. Да, сейчас пользователи могут без труда загружать на свои компьютеры программные продукты и медиафайлы большого размера, играть в игры, но тогда это был прорыв.

3.ThinkPad был первым ноутбуком без проводов, он подготовил почву для всех современных устройств с поддержкой Wi-Fi.

Сегодня трудно себе представить любую поездку без возможности подключения к сети Wi-Fi. Даже если единственной сетью является внутренняя – доступен Wi-Fi. В начале 2000-х, компьютеры не могли подключаться к Wi-Fi автоматически, пока ThinkPad не решил эту проблему. В июне 2000-го, ноутбуки ThinkPad i серии 1200 и 1300 были изготовлены “с учетом потребностей клиентов и мобильных компьютерных сред." Тогда новая i-серия впервые стала поддерживать высокоскоростной широкополосной интернет-доступ через DSL или кабельные модемы с возможностью подключения к локальной сети на работе, дома и в учебном заведении. Эта инновация обеспечила большую свободу сотрудникам и позволила увеличить мобильность. Можно без преувеличения сказать, что i-серия проложила путь для всех сегодняшних устройств с поддержкой Wi-Fi.

4.ThinkPad впервые использовал в ноутбуке технологию биометрической идентификации для обеспечения безопасности.

Возможно, сегодня вы уже несколько раз, не задумываясь, разблокировали свой ноутбук и смартфон с помощью отпечатка пальца. А в 2004 году эта технология была новой и беспрецедентной в компьютерной сфере. Набирая все большую популярность, компьютеры потребовали большей безопасности для защиты хранимой на них конфиденциальной информации. Решения по обеспечению безопасности требовали все большего количества сложных паролей, которые часто забывались. Выпуск в 2004 году ноутбука ThinkPad T42 решил обе эти проблемы и сделал вход в систему одновременно и безопаснее, и проще. В последующих моделях ThinkPad технология биометрической идентификации находит свое дальнейшее развитие.

5.ThinkPad ввел ультратонкий стандарт

Свое 20-летие ThinkPad отметил выпуском модели X1 Carbon, установив новый стандарт ультратонких ноутбуков в сегменте Ultrabook. Модель X1 Carbon весом 1,3 кг, самая легкая и тонкая среди ноутбуков ThinkPad. В 2012 году X1 Carbon зарекомендовал себя как премиум-стандарт в бизнес-сфере и в течение последующих 5 лет таковым остается. Сегодня Lenovo по-прежнему представляет возможность партнерам и заказчикам по всему миру решать задачи бизнеса с помощью надежного X1 Carbon.

ThinkPad имеет множество трофеев в компьютерном мире. Что бы мы делали без него? Могли ли бы мы работать дома или в любом другом месте, где бы мы ни пожелали? Были ли бы ноутбуки такими же безопасными? Смогли ли бы мы прочесть сейчас эту публикацию? Трудно сказать. Единственное, что мы точно знаем, это то, что ThinkPad будет продолжать внедрять инновации и будет развивать компьютерный потенциал ближайшие 25 лет.