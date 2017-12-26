Названы худшие гаджеты 2017 года

Эксперты Engadget назвали худшие гаджеты 2017 г. В их число попали наиболее убыточные разработки, которые либо не стали популярными у пользователей, либо вовсе не соответствовали заявленным их создателями требованиями.

Особняком в этом списке стоит умная соковыжималка Juicero. На ее создание ушло более $120 млн, которые вложили десятки крупнейших инвестиционных фондов. Сама соковыжималка поддерживала Wi-Fi и управлялась со смартфона, а для надежной работы фрукты фасовались в специальные пакеты. Стоимость решения в момент выхода на рынок составляла $700, но затем упала до $400.

В итоге оказалось, что в Juicero нельзя использовать самостоятельно купленные в магазине фрукты, а стоимость тех самых пакетов с миксами фруктов многим показалась завышенной — от $4 до $7 — за эти деньги можно было получить фактически только один стакан сока, а на сами пакеты еще и нужно было оформлять подписку. А сам их дизайн, как отметили эксперты Bloomberg, позволял самостоятельно выжимать сок руками, и никакая машинка для этого, в принципе, уже и не требовалась: Juicero создала 227 г сока за две минуты, а простая девушка — 213 г за полторы. Стартап закрылся возвратом денег большей части покупателей в сентябре.

Другим крупным провалом стали умные часы LG Watch Style. Аналитики отмечают, что главной их проблемой стал не блеклый дизайн, и даже не ограниченность функций, а крайне низкое время автономной работы. Гаджет не выдерживал даже полного рабочего дня, не говоря уже о полных сутках, хотя именно этим могут похвастаться их конкуренты из Apple. Эксперты издания Engadget поставили LG Watch Style одну из самых низких оценок в 2017 г. среди всех выпущенных устройств. Не спасла южнокорейскую разработку даже низкая цена в $249.

Неудача постигла и продукт компании Samsung — умного помощника Bixby. О его выходе было объявлено еще на презентации Galaxy S8, но что-то пошло не так: пользователи ждали приложения больше 3 месяцев, но вместо обещанных функций использования камеры для покупок, идентификации объектов или прочтения знаков, пользователи получили лишь путающегося в показаниях виртуального ассистента, который выполняет одинаковые команды разными способами, иногда — практически наугад. Впрочем, аналитики не спешат ставить крест на Bixby, ожидая качественных изменений в 2018 г.

Нечто действительно новое попыталась вывести на рынок корпорация Google. Их детище — наушники-полиглоты Pixel Buds — позиционировалось как панацея от мультиязычного мира, готовая переводить едва ли не со всех языков на все языки. Но гаджет оказался выполнен на низком уровне как с технической точки зрения, так и с программной. Эксперты Engadget отметили чересчур легкую активацию сенсорных панелей, чересчур низкое шумоподавление и чересчур часто зависающего виртуального помощника.

Неудачей, судя по всему, окончатся продажи бесшумной вилки для поедания лапши рамен, которую выпускает на рынок японская корпорация Nissin. Суть гаджета в попытке скрыть естественные звуки поглощения пищи, что, в случае с рамен, достаточно актуально. Вот только способ выбран странноватый: во время еды умная вилка связывается с помощью специального приложения со смартфоном, а тот начинает издавать звуки на определенной волне, которые, вроде как, заглушают чавканье. Стоит гаджет $130 и доступен по предварительному заказу. В компании уже объявили, что продажи начнутся только после набора 5 тыс. предложений. Пока до этой цифры далеко. Причина не только в высокой стоимости, но и в том, что корпус вилки не водонепроницаем, а потому ее придется мыть вручную.

Другим релизом 2017 г., про который хочется спросить «Зачем это нужно?» стала кепка со встроенным bluetooth-динамиком Speakerhats Atari. Стоимость гаджета составила $130, а вот практическая ценность близка к нулю: эксперты так и не смогли поверить, что жители мегаполисов сочтут достаточно комфортной идею громкого прослушивания музыки, например, в многопользовательском режиме прямо посреди улицы. Или, что еще хуже, разговор через встроенный динамик во время утренней пробежки. Собственно, этого и не произошло: кепка-колонка провалилась в продаже.

Чем-то похожим по духу стала беспроводная гарнитура Hushme, которая представляет из себя маску, приглушающую ваши телефонные разговоры. Выглядит устройство достаточно современно, и даже, вроде как, справляется с заявленными функциями. Вопросы вызывает дизайн и последующая доработка: создатели решили, что Hushme должен не только заглушать голоса, но и самостоятельно издавать различные звуки, например, шум дождя, что на практике выглядело несколько странно. Сейчас устройство продается за $189, а делать выводы о его популярности можно будет уже в следующем году.

Вендинговые автоматы Bodega — стартап из Силиконовой долины, который воплощали в 2017 г. в Нью-Йорке — провалился, пожалуй, еще больше. Как отмечают исследователи рынка, продвинутые аппараты, в которых можно было купить многие мелочи, вплоть до зубной пасты или даже некоторых видов закусок, решили проблему, которой не существовало. Посетителям спортклубов и жителям многоэтажек, в холлах которых установили автоматы, не захотелось устанавливать приложение для работы с Bodega. А в самих автоматах усмотрели попытку вытеснить с рынка многочисленные небольшие уличные лотки и магазинчики, к которым с трепетом относятся жители Нью-Йорка и которые давно стали важной частью облика города.